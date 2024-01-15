Мир 15 января 2024, 12:19 Студентов украинского колледжа эвакуировали из-за пожара в общежитии ГС ЧС Украины: 90 студентов колледжа в Волыни вывели из общежития из-за пожара Bai Xueqi / Global Look Press

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Эвакуацией студентов обернулся пожар в общежитии колледжа в Волынской области на западе Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в помещении, принадлежащему лесному колледжу имени Сулько в поселке Шацк. Всего на улицу прибывшие на место спасатели вывели 90 учащихся.

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Очаг возгорания находился в сантехническом помещении. Пожар оперативно потушили. В качестве предварительной версии возникновения огня назвали короткое замыкание электросети.

Российские пожарные при разборе завалов сгоревшего частного дома в городе Унеча Брянской области нашли тела двух погибших мужчин и одной женщины. Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, пожар возник в ночь на понедельник, 15 января. Общая площадь распространения огня составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место специалисты оперативно потушили возгорание. Причины пожара установят в ходе назначенной экспертизы.