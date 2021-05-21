Студентку случайно застрелили во время разборки двух бизнесменов в Англии

В городе Блэкберн (графство Ланкашир, Великобритания) произошла перестрелка, в результате которой погибла студентка юрфака. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, 19-летняя девушка стала случайной жертвой конфликта, возникшего между двумя владельцами шиномонтажных фирм. Пуля попала в студентку, когда она ходила по магазинам.

«Ей просто не повезло. Она оказалась не в том месте и не в то время», — отметили правоохранители.