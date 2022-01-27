Студент написал бот-трекер джета Илона Маска и попросился работать в Tesla

Первокурсник Джек Суини написал бот для Twitter, который отслеживает перемещения частного самолета Илона Маска. Основателю Tesla и SpaceX это не понравилось, и он попросил студента удалить бот. Но молодой программист предложил заплатить, и о сумме пока не договорились, написал Protocol.

Всего Суини создал 15 таких ботов, которые мониторят джеты разных богатых людей, среди которых есть Джефф Безос и Билл Гейтс. Но бот, отслеживающий самолет Маска, стал самым популярным. Сейчас за полетами главы Tesla и SpaceX следят более 86 тысяч подписчиков.

Маск прошлой осенью написал Суини, попросив его удалить бот. Он объяснил, что переживает за свою безопасность. В ответ Джек предложил Маску заплатить три тысячи долларов. Бизнесмен узнал, что боты приносят студенту примерно 20 долларов в месяц, и поднял ставку до пяти тысяч.

Первокурсник, вероятно, тоже оказался в курсе о доходах Маска и поднял ценник до 50 тысяч долларов. Студент сказал, что деньги пойдут на учебу и, возможно, на Tesla. Маск сказал, что подумает.

Спустя несколько месяцев, в январе, Суини написал Маску, что удалит бот бесплатно, если он возьмет его на стажировку. Но ответа пока не получил.

Ранее «Газета.ru» писала, что Маск заменит работников на заводах Tesla роботами.