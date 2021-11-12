Студент играл в «Правду или действие» и признался в убийстве бабушки

Студент Тирнан Дантон во время игры «Правда или действие» признался, что его 94-летняя бабушка погибла при пожаре в 2018 году не из-за непотушенной сигареты. Он ляпнул, что ее кто-то мог убить. Полицейские раскрутили парня и выяснили, что это Дантон устроил пожар три года назад. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Полиция нашла тело 94-летней Мэри Грегори под столом в зимнем саду ее сгоревшего во время пожара дома в Хейшеме утром 28 мая 2018 года. Тогда специалисты пришли к выводу, что ЧП могло произойти из-за непотушенной сигареты.

Во время допроса Дантон признался, что пожар — это его рук дело. Парень рассказал, что поджег занавеску, так как не хотел, чтобы его бабушка страдала от деменции.

Свое случайное признание во время игры парень сделал через пару недель после гибели бабушки. «У меня есть секрет, который я никому не рассказывал. Возможно, я кого-то убил», — заявил тогда Дантон. Друзья ему не поверили, но он все равно взял с них обещание молчать. Спустя три года с небольшим эта информация все же попала в полицию. Правоохранители уже собрали доказательства преступления и признали студента виновным в убийстве. Суд будет выносить вердикт с учетом того, что в 2018 году Дантону было 17 лет.