Студент хотел засудить Илона Маска за разжигание за клевету

Илон Маск заявил, что Хоти чуть не убил сотрудника компании Tesla. После этого сообщения пользователи Twitter начали писать юноше оскорбления, называли его убийцей и террористом.

По мнению самого Рандипа Хоти, Илон Маск оклеветал его, ведь действия студента были абсолютно безобидными. Так, первый инцидент произошел в феврале 2019 года, тогда у Хоти произошел конфликт с охранником отдела продаж в Tesla. Второй случай пришелся на апрель того же года. Хоти опубликовал снимок автомобиля Tesla, который еще проходил тестирование.

Однако взгляды на случившиеся у Хоти и Маска сильно отличаются. В компании заявили, что юноша не просто конфликтовал с охранником, а ударил его. И с автомобилем вышло все гораздо серьезнее — Хоти совершил опасный маневр в сторону автомобиля, из-за чего мог пострадать сотрудник Tesla.

Но после того, как суд запросил у Tesla видео, подтверждающее вину Хоти, компания отозвала иск обратно.