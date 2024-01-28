Мир 28 января 2024, 23:23 Стубб стал лидировать в первом туре президентских выборов в Финляндии Стубб и Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов в Финляндии Freepik

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Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб и экс-глава МИД страны Пекка Хаависто занимают лидирующие позиции в первом туре президентских выборов. Это следует из данных Минюста, их привело РИА «Новости».

После подсчета 82,8% голосов, Стубб набрал 27,3%, Хаависто — 25,1%, спикер парламента Юсси Халла-ахо — 18,7%.

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Голосование за нового президента в Финляндии провели 28 января. Избирательные участки закрыли в 20:00 (21:00 по московскому времени). Потом работники начали подсчитывать количество бюллетеней. Досрочное голосование прошло с 17 по 23 января.

Второй тур выборов проведут 11 февраля, если ни один из претендентов не наберет 50% голосов. Министерство юстиции страны опубликует результаты первого тура не позже 30 января, итоги второго этапа должны огласить не позднее 14 февраля.

В 2024 году парламентские и президентские выборы пройдут более чем в 50 государствах. Самые большие по числу голосующих выборы будут в Индии, где живут 1,4 миллиарда граждан. В стране в мае начнут выбирать новый состав парламента.