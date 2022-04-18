СЦКК назвал количество пострадавших при обстрелах жителей ДНР за сутки

ВСУ продолжают массово обстреливать населенные пункты ДНР, нанося ущерб жилфонду и травмируя мирное население. Только за последние сутки в республике пострадали 25 человек, которые не относятся к вооруженным формированиям. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под обстрелы попали частично или полностью зачищенные от нацистов населенные пункты. Больше всего пострадавших — в Мариуполе. В этом городе ранения различной степени тяжести получили 15 мужчин и шесть женщин. Также пострадали жители населенных пунктов Евгеновка, Украинка, Зорька. Во Владимировке ранение получил ребенок — мальчик 2017 года рождения. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

«Таким образом, общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территории ДНР составляет 1158 человек, в том числе 60 детей», — написали авторы Telegram-канала представительства ДНР в СЦКК.