За последние 68 дней в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских националистов погиб 81 мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранения получили 357 человек, среди них 30 детей. Всего за последние 68 дней украинские военные обстреляли населенные пункты республики около 2,2 тысячи раз, выпустив 22,9 тысячи боеприпасов.

Глава добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба ранее сообщал, что украинские военные начали испытывать проблемы с поставками оружия со стороны Запада. По его словам, Европа начинает задумываться о целесообразности отправки вооружений.

Также глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что американские власти не в силах отследить судьбу отправленного на Украину оружия.