18 ноября 2023, 22:23
«Сцены резни и смертей». Множество детей погибли из-за ударов ЦАХАЛ по школам в Газе
ООН: удары ЦАХАЛ по школам в Газе привели к большому числу жертв среди детей
Большое число детей стали жертвами израильских обстрелов по двум школам в секторе Газа. Об этом сообщила региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр в социальной сети X.
«Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы „Аль-Фахура“ и „Таль Аль-Заатар“ в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти ужасные нападения должны быть немедленно прекращены», — сказано в публикации.
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Дети, приюты и школы не могут быть целями для ударов, подчеркнула Ходр. Она потребовала немедленного прекращения боевых действий в этих местах.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военной операции в секторе Газа. По словам военных еврейского государства, боевики специально действуют с жилых районов и пытаются атаковать войска с использованием противотанковых ракет и взрывных устройств. На поле боя войска ЦАХАЛ уничтожили большое число противников и нанесли удары по множеству объектов, в том числе на подземную инфраструктуру.
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