Шоураннером проекта «Женщина-Халк» для стриминговой платформы Disney+ станет сценарист мультипликационного сериала «Рик и Морти» Джессика Гао. Она станет во главе сценарной группы.

О новом члене съемочной группы совместного проекта Marvel Studios и Disney+ рассказало издание The Hollywood Reporter.

Гао получила премию «Эмми» за один из эпизодов «Рика и Морти». Созданная ей серия под названием «Огурчик Рик» стала одной из самых известных в шоу.

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Сценарист также стала автором нескольких эпизодов «Силиконовой долины» от HBO, была сценаристом и исполнительным продюсером пилотной серии комедийного проекта для ABC. Его съемки проходили в 2019 году.

Женщина-Халк приходится Брюсу Бэннеру двоюродной сестрой. Мутацию адвоката Дженнифер Уолтерс спровоцировало переливание крови, которое ей сделал Бэннер. В отличие от родственника, она способна сохранять собственный рассудок, когда превращается в Халка.

Дата премьеры проекта не называется. В Marvel назначение Джессики Гао на пост шоураннера не комментировали.