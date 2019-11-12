Сценарист «Рика и Морти» возглавит проект «Женщина-Халк» — СМИ
О новом члене съемочной группы совместного проекта Marvel Studios и Disney+ рассказало издание The Hollywood Reporter.
Гао получила премию «Эмми» за один из эпизодов «Рика и Морти». Созданная ей серия под названием «Огурчик Рик» стала одной из самых известных в шоу.
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Сценарист также стала автором нескольких эпизодов «Силиконовой долины» от HBO, была сценаристом и исполнительным продюсером пилотной серии комедийного проекта для ABC. Его съемки проходили в 2019 году.
Женщина-Халк приходится Брюсу Бэннеру двоюродной сестрой. Мутацию адвоката Дженнифер Уолтерс спровоцировало переливание крови, которое ей сделал Бэннер. В отличие от родственника, она способна сохранять собственный рассудок, когда превращается в Халка.
Дата премьеры проекта не называется. В Marvel назначение Джессики Гао на пост шоураннера не комментировали.