Сценарист «Людей в черном» вмешался в спор девушек о фильме. Его обвинили в сексизме
Соломон рассказал об этой истории на своей странице в Twitter.
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«В кафе, где я пишу, люди за соседним столиком спорили о происхождении „Людей в черном“. Я сказал: „Если хотите, я могу это прояснить“. Мне сказали, что в объяснениях старого белого мужчины не нуждаются. Я извинился и ретировался», — написал кинематографист.
В ветке обсуждения своего поста он пояснил, что это были две девушки. Одна из них использовала в его адрес слово mansplanation — сочетание слов man (мужчина) и explanation (объяснение).
Этот неологизм означает ситуацию, когда мужчина без приглашения вмешивается в женскую беседу с попыткой свысока что-либо пояснить.
Он не стал рассказывать спорщицам, кто он такой. Позже одна из них увидела его рассказ на Reddit, вышла на связь и написала письмо с извинением.
Больше всего Соломона повеселил тот факт, что она пыталась уточнить, кто в том споре все же был прав — она или ее подруга?
Эд Соломон — автор сценария к фильмам «Люди в черном», «Ангелы Чарли», «Раскаяние», «Иллюзия обмана», «Представь себе» и другим.