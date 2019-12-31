Сценарист фильма «Скайукер. Восход» настаивал на двух сериях

Соавтор сценария к фильму «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Крис Террио признался, что очень хотел бы, чтобы заключительная часть трилогии была разделена на два фильма. Он посетовал, что очень многое было вырезано.

В интервью порталу Awards Daily Террио рассказал, что на ранних этапах производства фильма рассматривался вариант разделения финала на две части. Но ее быстро отбросили. Сценарист признался, что очень об этом сожалеет. По его мнению, сюжет должен «дышать». Террио признался, что мог бы рассказывать о героях вечно, но множество предысторий пришлось удалить из окончательного варианта сценария.

Так что да, мне бы этого хотелось, но и сам Джордж всегда говорил, что фильмов должно быть девять. Именно столько должна была длиться эта сага, так что сначала мы говорили об этом, но до дела не дошло Крис Террио сценарист.

Крис Террио подчеркнул, что, как автору, ему было обидно бросать перспективные идеи. Они помогли бы персонажам раскрыться глубже и придали бы сюжету глубину. Но студия решила иначе несмотря на то, что он вдумчиво проработал сюжетные линии 24 персонажей, 16 из которых были довольно внушительны.

Однако соавтор сценария не стал рассказывать, какие именно идеи остались нереализованными. Он сообщил, что он и режиссер Джей Джей Абрамс не собирались давать намеки на продолжение. Девизом их отношения к сценарию стала памятка: «Ты не можешь просто узнать, кто ты такой. Ты решаешь это за себя».

Крис Террио считает, что последний фильм саги был посвящен именно этому — человек постепенно узнает о себе что-то новое и творит свою судьбу.

Премьера последнего фильма космической саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в США и Канаде собрала 40 миллионов долларов. На международном рынке было собрано еще 59,1 миллиона долларов.