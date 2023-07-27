Мир 27 июля 2023, 14:43 Сценарист фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман умер в возрасте 90 лет Голливудский сценарист Бо Голдман умер на 91-м году жизни в США Кинопоиск

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Известный американский сценарист Бо Голдман умер в возрасте 90 лет в своем доме в Калифорнии, рассказал газете The New York Times сообщил его зять Тодд Филд. По его словам, работавший над фильмами «Запах женщины» и «Пролетая над гнездом кукушки» специалист скончался еще 25 июля.

Собеседник издания не уточнил причину смерти Голдмана.

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Писатель, драматург и сценарист родился 10 сентября 1932 года в Нью-Йорке. Он рос в еврейской семье, его отец работал на Бродвее и владел несколькими универмагами. Голдман окончил Принстонский университет.

Среди его самых известных работ — фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Запах женщины», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Роза», а всего в его послужном списке более 15 картин. Сценариста трижды номинировали на «Оскар», два раза он получал эту награду.

В июле голливудские актеры выразили недовольство из-за недостойных, по их мнению, зарплат. В профсоюзе сообщили о возможной забастовке. Члены организации подчеркнули, что Голливуд должен быть местом, где по достоинству ценят работников киноиндустрии.