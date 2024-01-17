Мир 17 января 2024, 18:54 Сценарист Дэвид Чейз: телесериалы с каждым годом становятся все хуже и хуже

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Американский сценарист, кинорежиссер и продюсер Дэвид Чейз, получивший признание после создания знаменитой драмы «Клан Сопрано», заявил о всеобщем кризисе современного телевидения. Об этом сообщила газета The Times.

Чейз подчеркнул, что телесериалы с каждым годом становятся все хуже и хуже. Современный зритель уже не может долго концентрироваться, из-за чего стало невозможно снимать глубокие драматические проекты.

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Сценарист также отметил, что продюсеры не раз просили его упростить сюжет «Клана Сопрано», сообщила «Национальная служба новостей».