Сценарист «Чернобыля» станет режиссером экранизации The Last of Us

Над экранизацией культовой компьютерной игры The Last of Us будет работать Крейг Мейзин, прославившийся как сценарист сериала «Чернобыль». В этой кинокартине Мейзин проявит себя в роли кинорежиссера. Об этом рассказало РИА ФАН.

Уточняется, что Крейг срежиссирует один из десяти эпизодов первого сезона сериала. По словам создателей, он будет называться «Одни из нас». Помимо режиссерской работы, обладатель премии «Эмми» напишет сценарий для данного проекта, а также возьмет на себя работу продюсирования. В первом сезоне адаптации будет задействовано пять постановщиков. Кроме того, озвучены имена актеров, получивших главные роли в кинокартине. Ими стали Педро Паскаль и Белла Рамзи. Уточняется, что бюджет первого сезона адаптации компьютерной игры превысит 200 миллионов долларов. Известно, что съемки The Last of Us проходят в канадском городе Калгари. Горожанам удалось запечатлеть на камеру строительство декораций и подготовку команды к работе.