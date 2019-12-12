Сценарий фильма «Два Папы» выложили в Сеть перед премьерой на Netflix

Стала известна дата выхода новой «Матрицы» Подробнее

Как сообщил портал Deadline, в главных ролях снялись Энтони Хопкинс и Джонотан Прайс. Они сыграли в фильме пап римских Бенедикта XVI и Франциска соответственно. Первый по собственной воле покидает престол, уступая место Папе Франциску.

Сценарий написал Энтони МакКартен. Он признался, что на это его вдохновило посещение Ватикана и открытой службы. МакКартен рассказал, что после этого задумался о том, что на место консервативного Папы Бенедикта XVI пришел прогрессивный аргентинский священник.

«Впервые за 500 лет у нас два живых Папы Римских, у них масса разногласий, при этом каждый непогрешим. Эта ситуация показалась мне очень интересной», — заявил сценарист.

Премьера фильма прошла 31 августа 2019 года на американском кинофестивале в Теллуриде (штат Колорадо). После этого фильм в ограниченном прокате вышел в кинотеатрах. Картина получила номинацию на премию «Золотой глобус».