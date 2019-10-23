Сценарий действий России и Турции в Сирии показали на карте

Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений между Россией и Турцией по сирийскому вопросу. На изображении указаны район операции «Источник мира», зоны отвода курдских войск, территории, патрулируемые российской военной полицией, а также сирийских пограничников.

Источник фото: Минобороны России

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22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган шесть часов вели переговоры в Сочи по поводу ситуации в Сирии. В результате лидеры стран подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов.

Среди них соглашение, что с 23 октября на сирийско-турецкую границу введут подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Эти группы помогут вывести курдские освободительные силы на 30 километров от границы. Операция должна завершиться в течение 150 часов.

После этого российские и турецкие подразделения начнут патрулировать территорию в 10 километрах от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира».