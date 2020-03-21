«Сценарий будет ухудшаться»: в Италии призвали отменить антироссийские санкции

Италия сейчас переживает тяжелые времена из-за пандемии. На этом фоне местные адвокаты призвали больше не продлевать и не расширять санкции против России.

«Наша позиция противоречит санкциям, их ужесточению и обострению торговых и политических отношений с Россией: в таком климате Италия понесет самые большие потери», — заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» Александро Мария Тирелли РИА «Новости».

Он добавил, что ограничительные меры против Москвы — неправильный выбор. Из-за санкций страна уже шесть лет теряет около трех миллиардов долларов в год.

«Больше всего пострадали итальянские компании: от агропродовольственного сектора до моды. И с ответными мерами сценарий будет ухудшаться», — подчеркнул Тирелли.

Все принятые Италией меры привели к разорению местных компаний на сумму более 10 миллиардов евро от потери продаж. Теперь ассоциация хочет добиться автономии от ЕС, чтобы появилась возможность самим выбирать торговых партнеров и проводить международную политику. Например, Франция уже приостановила действие Шенгенского соглашения. Тирелли уверен, что Европе не на руку ситуация, когда Россия считается врагом.

«Санкции в этом смысле являются обоюдоострым мечом, который поражает и тех, кто их утвердил, и тех, против кого они введены. Они вновь поднимают барьеры, хотя и только экономические, которые рискуют повернуть стрелки истории вспять», — отметил итальянец.

По его словам, отношение США к России всегда одно и основано на убеждении, что Россия якобы представляет «угрозу» международному порядку, пишет РИА ФАН. Юристы считают, что Италия должна оставаться наблюдателем в конфликте с Украиной.

«Италия не может адаптироваться к политической позиции Германии и США, получая только вред вместо выгоды», — заключил Тирелли.

В мире число заразившихся коронавирусом перевалило за отметку в 277 тысяч человек. Умерли от инфекции более 114 тысяч пациентов. Очаг заболевания находился в китайском Ухане, но позже центр пандемии сместился именно в Италию.