Структура «Интер РАО» с 14 мая остановит поставки электроэнергии в Финляндию

Дочерняя структура российской компании «Интер РАО» RAO Nordic Oy с 01:00 14 мая приостановит поставки электроэнергии в Финляндию. Об этом этом заявили представители финской электросетевой компании Fingrid.

RAO Nordic Oy торгует электроэнергией по соединению 400 киловольтов. Поставки в Финляндию остановят из-за проблем с приемом платежей, написал «Коммерсант»

В RAO Nordic Oy пояснили, что объемы электроэнергии, которые реализовали на энергорынке Nord Pool с 6 мая, финская сторона до сих пор не оплатила. Представители Fingrid заверили, что смогут восполнить отсутствующие поставки за счет импорта электричества из Швеции и внутреннего производства.

Издание отметило, что поставки электроэнергии в Финляндию приостановят впервые за всю историю экспорта в эту страну. Ранее такого никогда не было, кроме небольших перерывов в летний сезон, когда в Финляндии увеличивают выработку своих ГЭС.