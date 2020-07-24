Стройка века. В Испании не успеют достроить храм Святого Семейства к 100-летию Гауди

В Барселоне не успеют возвести храм Святого Семейства к 100-летию со дня смерти архитектора Антонио Гауди. Его должны были достроить к 2026 году.

Сроки окончания стройки опять сдвинулись, сообщили в мэрии Барселоны. Она началась еще в 1882 году и стала самым масштабным проектом Гауди.

Грандиозное сооружение было доступно для посещения даже в недостроенном виде. Ежегодно в нем бывают около 4,5 миллиона туристов. В 2010 году храм Святого Семейства освятил папа Бенедикт XVI.

Во время пандемии коронавируса строительные работы в храме остановили. К 2026 году, когда исполнится 100 лет со смерти Антонио Гауди, его уже не успеют достроить.

В июле сильный пожар уничтожил часть собора Святых Петра и Павла во Франции. Хотя возгорание и удалось потушить довольно быстро, пламя повредило орган и мозаику на окнах.

В качестве предварительной версии случившегося рассматривают поджог: в соборе нашли три очага пожара — на уровне органа и два со стороны нефа.