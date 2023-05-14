Мир 14 мая 2023, 19:22 Строящийся военный корабль намеренно повредили в Великобритании UK Defense Journal: неизвестные повредили строящийся фрегат HMS Glasgow в Британии Википедия

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Неизвестные перерезали 60 кабелей на строящемся фрегате Королевского флота HMS Glasgow в верфи. Повреждение обнаружили на корабле, который находится в Глазго, сообщил UK Defense Journal.

По данным издания, группа субподрядчиков повредила более 60 кабелей после спора об оплате за оказанные услуги. В результате строительные работы приостановили на короткий период. На данным момент их уже возобновили.

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Всего на фрегате необходимо проложить свыше 23 тысяч кабелей. Уточнялось, что инцидент не повлиял на сроки строительства военного корабля.

Строительством трех фрегатов типа 26 занимается британская оборонная компания BAE Systems в рамках контракта с Минобороны Великобритании. Его стоимость составила 3,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Всего для нужд Великобритании планируют построить восемь фрегатов типа 26, которые придут на смену фрегатам типа 23, стоящим на вооружении королевских ВМС.

Ранее в Великобритании отложили передачу нового авианосца HMS Prince of Wales Королевскому флоту. В ходе проверки специалисты обнаружили смещение валов правого и левого борта корабля.