Завершено строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2». Этот участок уже готов к вводу, сообщила заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

«Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в Российской Федерации», — привел ТАСС слова Бурмистровой.

Председатель правления отметила, что завершение строительства в море сейчас зависит от нескольких условий. На сроках работ сказывается в том числе и погода.

«Срок окончания строительства морского участка в первую очередь будет зависеть от ряда условий, таких как погодные условия, период проведения работ и так далее», — пояснила она.

Строительство газопровода возобновилось в водах Германии 11 декабря. После этого в США одобрили новые санкции против «Северного потока — 2». Меры коснутся компаний, содействующих аренде, продаже и использованию трубоукладочных судов. Кроме того, в список включили тех, кто предоставляет технические и страховые услуги.