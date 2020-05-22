    22 мая 2020, 13:16

    Строительство «Стены» на Украине перенесут на четыре года

    Ольга Ситникова

    В Государственной пограничной службе Украины отметили, что реализацию проекта «Стена» отложат на четыре года. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на общественную организацию StateWatch.

    «Стена» предусматривает строительство фортификационных сооружений и охранных систем на украинско-российской границе.

    «Реализацию проекта „Стена“ планируется перенести еще на четыре года и завершить до 2025 года», — пояснили в организации.

    На проект выделили 4,1 миллиарда гривен, что составляет порядка 152 миллиона долларов.

    Решение о переносе строительства приняли из-за сокращения финансирования и подорожания строительных материалов, работ и услуг.