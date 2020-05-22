Строительство «Стены» на Украине перенесут на четыре года

«Стена» предусматривает строительство фортификационных сооружений и охранных систем на украинско-российской границе.

«Реализацию проекта „Стена“ планируется перенести еще на четыре года и завершить до 2025 года», — пояснили в организации.

На проект выделили 4,1 миллиарда гривен, что составляет порядка 152 миллиона долларов.

Решение о переносе строительства приняли из-за сокращения финансирования и подорожания строительных материалов, работ и услуг.