Строительство «Стены» на Украине перенесут на четыре года
В Государственной пограничной службе Украины отметили, что реализацию проекта «Стена» отложат на четыре года. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на общественную организацию StateWatch.
«Стена» предусматривает строительство фортификационных сооружений и охранных систем на украинско-российской границе.
«Реализацию проекта „Стена“ планируется перенести еще на четыре года и завершить до 2025 года», — пояснили в организации.
На проект выделили 4,1 миллиарда гривен, что составляет порядка 152 миллиона долларов.
Решение о переносе строительства приняли из-за сокращения финансирования и подорожания строительных материалов, работ и услуг.