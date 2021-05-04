Немецкие экологи (NABU) подали иск против строительства газопровода «Северный поток — 2». Этот документ приостановил действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительные работы. Однако возобновиться они могут уже в конце мая.

Речь идет о разрешении на укладку трубы в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море на участке 16,5 километра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«С конца мая будет разрешено продолжить строительство „Северного потока — 2“ в соответствии с текущим положением. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», — заявили в пресс-службе BSH.

Экологи пошли в суд, потому что считают, что «Северный поток — 2» разрушает среду обитания на морском дне, уточнило RT. Они усомнились, нужен ли Германии вообще этот проект. 1 апреля немецкий регулятор отклонил протест NABU против укладки 16,5 километра труб в исключительной экономической зоне ФРГ. Корпорация «Газпром» надеется завершить строительство газопровода в этом году.