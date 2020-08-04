Строительство «Северного потока — 2» будет завершено — депутат ГД
«То, что проект будет завершен, действительно нет никаких сомнений. Потому что проект законен, он необходим Европе, так как именно участники этого проекта, в том числе европейские энергетические крупные компании, тоже заинтересованы в том, чтобы дешевый газ дошел до европейских потребителей», — пояснил депутат RT.
Он подчеркнул, что вопрос с возобновлением строительства двигается быстрее. По словам Ананских, такому положению дел можно только порадоваться.
Датское энергетическое агентство (ДЭА) в июле разрешило Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием. После этого представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен сообщила, что никто не подал никаких апелляций, связанных с этим решением. Таким образом, строительство смогут продолжить уже с 4 августа.