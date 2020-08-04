Компании Nord Stream 2 AG разрешили использовать судна с якорным позиционированием для строительства «Северного потока — 2». Теперь нет никаких сомнений, что работы будут завершены, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«То, что проект будет завершен, действительно нет никаких сомнений. Потому что проект законен, он необходим Европе, так как именно участники этого проекта, в том числе европейские энергетические крупные компании, тоже заинтересованы в том, чтобы дешевый газ дошел до европейских потребителей», — пояснил депутат RT.

Он подчеркнул, что вопрос с возобновлением строительства двигается быстрее. По словам Ананских, такому положению дел можно только порадоваться.

Датское энергетическое агентство (ДЭА) в июле разрешило Nord Stream 2 AG использовать судна с якорным позиционированием. После этого представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен сообщила, что никто не подал никаких апелляций, связанных с этим решением. Таким образом, строительство смогут продолжить уже с 4 августа.