Строительство канала «Стамбул» обойдется Турции на 5 млрд долларов дороже, чем ожидалось | 360°

Мир 26 сентября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

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Viber Строительство канала «Стамбул» обойдется Турции на 5 млрд долларов дороже, чем ожидалось

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Министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу рассказал, что строительство судоходного канала «Стамбул» обойдется стране в 20 миллиардов долларов — на пять миллиардов дороже, чем планировалось изначально. Об этом сообщил MK в Питере со ссылкой на издание Sabah.

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Канал «Стамбул» планируется достроить в 2023 году. Предполагается, что по нему смогут проходить 85 тысяч судов ежегодно. Это позволить снизить транспортную нагрузку на пролив Босфор.

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