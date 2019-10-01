Строительство американской базы ПРО в Польше почти завершилось

Минск назвал бессмысленным размещение у себя военной базы РФ Подробнее

По данным информагентства, на базе разместят пусковые установки современных противоракет SM-3, обслуживанием которых займутся около 500 военнослужащих США.

Отмечается, что глава американского Агентства по противоракетной обороне Джон Хилл на днях проинспектировал завершающий этап строительных работ.

Вашингтон пояснил, что база в Польше предназначена для обороны западноевропейских стран от иранских ракет и, несмотря на близость к российским границам, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал РФ.