Двое россиян погибли при строительстве АЭС в Турции

Два гражданина России погибли в Турции во время строительства атомной электростанции «Аккую». Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Турецкий президент выразил соболезнования родным и близких погибших от своего лица и от лица своего народа. Его слова привел «Интерфакс».

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«Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции „Аккую“ от своего имени, от имени своего народа», — заявил Эрдоган.

Тем временем источник агентства в госкорпорации «Росатом» заявил, что люди погибли во время аварии на трассе Мерсин — Анталья, по пути на стройку. При этом источник уточнил, что погибшие — граждане Украины, а не России.

АЭС «Аккую» начали строить 3 апреля минувшего года — тогда залили бетон под самый первый блок. Планируется, что его пустят в эксплуатацию в 2023 году. В этот год Турция будет отмечать столетие республики.