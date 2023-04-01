Мир 01 апреля 2023, 14:24 Строительный бум нефтетанкеров зафиксировали в мире Bloomberg: вышедшие из пандемии рынки Азии спровоцировали рост строительства нефтетанкеров Unsplash

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Быстрое восстановление азиатских рынков после пандемии, а также активизация местных топливных заводов потребовали большего количества нефти. Для доставки сырья нужны танкеры, которых оказалось недостаточно. Производители специализированных судов для перевозки нефти оказались завалены заказами. Об этом со ссылкой на представителей рынка сообщило агентство Bloomberg.

По данным судового брокера Braemar, только сначала года количество заказов на средние танкеры выросло до 38 единиц, что стало рекордным показателем за 10 лет. О том, что на воду спускается большое количество перевозчиков нефти, подтвердила отраслевая компания Simpson Spence & Young. Если за весь 2022 год серийные номера для международных перевозок получил 31 танкер, то с начала 2023 года их уже стало 28.

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Повышенный спрос азиатских стран на энергоносители связан с окончанием ковидных ограничений. Сокращение экспорта российской нефти в страны Евросоюза также заставило их перейти на доставку энергоносителей морем. Общие объемы перевозки нефти на танкерах достигли более 200 миллионов баррелей.

По мнению экспертов, такое изменение на мировом рынке продолжится в долгосрочной перспективе, поэтому количество судов, перевозящих нефть, в условиях растущих аппетитов азиатских и ближневосточных стран только увеличится.

Трейдеров не останавливает даже рост стоимости производства танкеров. Средняя цена увеличилась до 45 миллионов долларов, что на 14% больше, чем годом ранее.