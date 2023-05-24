Мир 24 мая 2023, 01:28 Строители в знак протеста замуровали мертвых крыс в стены дома в Польше Строители замуровали в стены дома крыс в Варшаве в знак протеста на невыплату зарплаты РИА «Новости»

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Строители замуровали десятки мертвых крыс и сотни яиц в стены дома, который они возводили в Варшаве. Это стало способом привлечь внимание работодателя на невыплату зарплаты, написала Wyborcza.

О протесте рассказали сами строители, они разбросали листовки перед офисом компании.

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«Мы вложили [в стены] трупы замороженных крыс и куриные и перепелиные яйца, мы вложили в стены 178 яиц и 61 крысу <…> часть упакована в пленку, которая распадется через год, часть — в пленку, которая распадется через два года», — сказано в обращении.

По словам строителей, скоро яйца и тушки крыс начнут разлагаться, создав невыносимый запах в доме. Сейчас дело рассматривает прокуратура. Потерпевшей стороной, по всей вероятности, признают застройщика. Квартиры в доме, о котором идет речь, планируют передать жильцам в конце года.

Ранее Еврокомиссия сообщила о выделении польским фермерам, пострадавшим от Украины, миллиарда евро. Сумма предназначена для поддержки ликвидности сельхозпроизводителей в условиях конфликта России против Украины.