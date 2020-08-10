В Минске начали строить баррикады

В районе станции метро «Пушкинская» в Минске протестующие начали строить баррикады с использованием подручных средства. Дороги перекрывают для того, чтобы не могла проехать спецтехника.

По данным РИА «Новости», демонстрантов продолжают разгонять резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Столкновения на Пушкинской площади в центре белорусской столицы продолжаются, но силовики постепенно вытесняют протестующих. В частности, с проспекта Победителей. Движение по центральным улицам полностью перекрыто.