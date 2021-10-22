Строгий локдаун начался в Латвии

Новые ограничения ввели в Латвии из-за роста заболеваемости ковидом. В стране будет действовать комендантский час, сообщило РИА «Новости».

Выходить на улицу с 20:00 до 5:00 жителям Латвии разрешено только по неотложным делам. Это касается даже вакцинированных граждан. Такие правила будут действовать до 15 ноября.

За соблюдением комендантского часа следит полиция. Нарушителям грозят штрфы до двух тысяч евро, написал сайт «Русская планета».