«Я теряю веру в общество»: британцы в Twitter осудили треш-стримера Reeflay

Блогер Станислав Решетняк, более известный как Reeflay, получил шесть лет колонии. Суд признал его виновным в смерти Валентины Григорьевой. Девушка умерла во время прямой трансляции стриммера на YouTube. Громкая история потрясла весь мир. Англоязычные пользователи Twitter отметили, что после таких историй теряют веру в общество.

Согласно материалам дела, в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года Решетняк вел прямую трансляцию на YouTube из арендуемого частного дома. В какой-то момент Reeflay начал избивать подругу. Девушка зацепила провода и прервала трансляцию. За это Решетняк выгнал ее практически без одежды в неотапливаемое помещение бойлерной.

После возобновления стрима он рассказал зрителям о поведении Валентины. По их же просьбе Reeflay решил продемонстрировать способ, которым он ее наказал, и открыл дверь бойлерной. Девушка была без сознания. Она умерла до приезда врачей. Все это время Решетняк вел трансляцию.

Англоязычные пользователи Twitter были шокированы действиями стриммера. Они выражали сожаления о смерти Валентины.

Русский ютубер, чья девушка была убита в прямом эфире, когда зрители заплатили ему за оскорбление ее, приговорен к шести годам тюрьмы. «Платили ему за оскорбления». Бедная женщина.

Пользователи начали комментировать эту историю еще до вынесения приговора.

Просто прочтите статью о российском ютубере, который якобы убил свою беременную девушку в прямом эфире за пожертвование в 1000 долларов … Какая отвратительная история… Что еще хуже, он просто оставил ее труп на диване и продолжал стримить… Серьезно?!

«Я теряю все больше и больше веры в общество» — написал пользователь под ником sparklinsprite.

«Не могу сказать, что удивлен. На самом деле я не жду много добра от человечества. Человечество облажалось», — в ответ написал другой комментатор.

«Некоторые вещи я никогда не пойму. Некоторым людям действительно нужна помощь»,— написала еще одна пользовательница соцсети.