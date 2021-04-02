Стримера навсегда забанили на Twitch за избиение девушки в эфире

Стример SmashGodxXx лишился своего аккаунта в Twitch за то, что начал распускать руки в эфире. Он побил девушку, но камеру предварительно отвернул. Это его не спасло от наказания, пишет сайт The Daily Dot.

SmashGodxXx опубликовал отрывок стрима, в котором он просит девушку выйти из комнаты, чтобы он мог пообщаться со зрителями один. После ее отказа он начал просить пива. Девушка в грубой форме заявила, что она не его служанка. После этого стример отвернул камеру и раздался шлепок, похожий звуком на пощечину. Его подруга расплакалась.

«Это даже не было пощечиной, братан», — начал объясняться после случившегося SmashGodxXx.

В России треш-стримы, во время которых людей избивают и издеваются над ними, стали большой проблемой. 2 декабря подписчики стримера Reeflay стали свидетелями смерти девушки по имени Валентина во время прямого эфира. Стример не стал выключать трансляцию и вызвал полицию. До этого Reeflay выгнал раздетую девушку из дома на мороз.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов после этого случая отправил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо, в котором предложил приравнять треш-стримы к уголовным преступлениям.