03 августа 2023, 08:35
Стремлением России предложить дешевое зерно третьим странам возмутились в ЕС
Боррель: Россия предложила дешевое зерно, чтобы сделать третьи страны зависимыми
Стремление России поставить дешевое зерно третьим странам связано с желанием сделать эти государства зависимыми от нее. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова привело агентство Reuters.
«Пока у всего мира проблемы с повышением цен и перебоями в поставках, Россия вновь обращается с двусторонними предложениями к уязвимым странам о поставках зерновых культур по заниженным ценам», — сказал он.
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По словам Борреля, Евросоюз сделал все возможное, чтобы санкционные ограничения против России не оказали влияния на продовольственную безопасность третьих стран.
«Никаких санкций против экспорта удобрений и продуктов питания в третьи страны из России нет», — добавил глава евродипломатии.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит поставлять нуждающимся странам сельскохозяйственную продукцию, в том числе и на безвозмездной основе.
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