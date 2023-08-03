Мир 03 августа 2023, 08:35 Стремлением России предложить дешевое зерно третьим странам возмутились в ЕС Боррель: Россия предложила дешевое зерно, чтобы сделать третьи страны зависимыми РИА «Новости»

Читать 360tv в

Стремление России поставить дешевое зерно третьим странам связано с желанием сделать эти государства зависимыми от нее. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова привело агентство Reuters.

«Пока у всего мира проблемы с повышением цен и перебоями в поставках, Россия вновь обращается с двусторонними предложениями к уязвимым странам о поставках зерновых культур по заниженным ценам», — сказал он.

Реклама

По словам Борреля, Евросоюз сделал все возможное, чтобы санкционные ограничения против России не оказали влияния на продовольственную безопасность третьих стран.

«Никаких санкций против экспорта удобрений и продуктов питания в третьи страны из России нет», — добавил глава евродипломатии.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит поставлять нуждающимся странам сельскохозяйственную продукцию, в том числе и на безвозмездной основе.