Мир 06 апреля 2023, 07:32 Стремление Запада уничтожить рубль привело к укреплению экономики России – СМИ NI: стремление Запада уничтожить рубль привело к укреплению экономики РФ Pxhere

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Попытка коллективного Запада обрушить рубль провалилась, а экономика России стала еще крепче. К такому выводу пришел обозреватель National Interest Брайан Патрик Болджер.

Журналист указал на противоположное действие от западных санкций в отношении российских энергоносителей и золота. Он указал, что ограничения привели лишь к подорожанию этих ресурсов и инфляции.

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«Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху», — заявил Болджер.

Автор отметил, что валюты, основанные на ресурсах, стали прорывом в экономике, а США и Европа «ускорили свою кончину». Журналист также добавил, что банковский кризис в странах Запада указывает на слабость финансовой системы, так как валюта не обеспечена товарами, в то время как евразийский блок готовится использовать в торговле валюты на основе золота, нефти, зерна и металлов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что экономики России и Белоруссии выдержат давление Запада и не рухнут под санкциями. Он также отметил положительное влияние рестрикций и высказал уверенность в решении проблем промышленности обеих стран.