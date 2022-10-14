Стремление Украины вступить в НАТО не задело Лукашенко | 360°

Мир 14 октября 2022, 12:32 Поделиться Telegram

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Viber Стремление Украины вступить в НАТО не задело Лукашенко Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не обеспокоен стремлением Украины в НАТО РИА Новости

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Белоруссия не обеспокоена желанием Украины вступить в НАТО, однако киевский режим должен учитывать последствия такого решения. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил журналистам в Астане, сообщил ТАСС.

«Вообще-то мы не очень этим обеспокоены. Хотят они быть членами НАТО, ну господь с ними. Со всеми вытекающими, конечно, последствиями», — сказал он.

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Президент принял участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ. Первая часть прошла в узком составе, вторая — в расширенном. На заседании также выступил президент России Владимир Путин.

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Ранее Александр Лукашенко объявил, что НАТО может представлять угрозу для Белоруссии. Руководство альянса и некоторых европейских стран всерьез обсуждают «варианты возможно агрессии», вплоть до ядерного удара. Польша и США договорились о размещении арсенала ядерного оружия, сообщили «Известия». Александр Лукашенко увидел в этом реальную угрозу атаки.

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