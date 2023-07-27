Эксклюзив 27 июля 2023, 12:24 Стремление Украины вдохновляться нацистскими идеями начало раздражать Европу Политолог Гуреев: Европа разочаровывается в Украине из-за ее склонности к нацизму

Читать 360tv в

Европа начала разочаровываться в Украине из-за ее желания вдохновляться идеями нацизма, отметил в беседе с «360» политолог Данила Гуреев. По его словам, это одна из причин, по которой Украину поддерживает все меньше европейцев.

«То, что на Украине есть нацистские символы, для Европы кощунство и издевательство. Чтобы строить информационное поле на идее „Россия плохая, Украина хорошая“, необходимо выключить это из общей повестки европейцев — это мы и наблюдаем. В перспективе, возможно, Украина будет и дальше демонстрировать склонность к проявлениям нацизма, а Европа — пытаться закрыть на это глаза, но в наш век утаить какую-то информацию от массового потребителя практически невозможно. Европейские общество с каждым днем все больше разочаровывается в украинском проекте», — констатировал эксперт.

Он отметил, что в основе украинской идентичности лежит противопоставление современной России, Советскому Союзу и Российской империи.

«Наилучший способ противопоставить себя историческому противнику — брать исторических противников нынешнего врага и строить свою государственность на основании того предыдущего опыта. Худшим врагом в истории России, наибольшим противников советского периода была нацистская Германия. Поэтому Украина использует в качестве своей нациообразующего фундамента именно ее образы и символы», — рассудил Гуреев.

Россия была права

ВСУ наносят на свою технику, в том числе на немецкие танки, нацистские кресты. На Украине популярны бывшие нацистские деятели, такие как Степан Бандера — формально создатель украинского национального движения, но на самом деле человек, активно сотрудничавший с нацистами, участвовавший в преступлениях нацистской Германии и даже не скрывавший этого.

Украина воспринимает нацистскую символику как «вдохновение для конструкта своей нации», отметил политолог. При этом Европа смотрит на это примерно так же, как Россия. Для стран Европы, особенно для Германии, преступления нацистов свежи в памяти, и любая соответствующая символика запрещена на территории ЕС.

Данила Гуреев напомнил, что одной из основных задач СВО была денацификация Украины, и тогда европейские политики восприняли это как «издевательство», заявив, что на Украине якобы нет никаких нацистов. Но сегодня не только до политиков, но и до жителей Европы доходит, что Россия была права, заключил политолог.