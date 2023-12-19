Мир 19 декабря 2023, 07:27 «Стремление к постоянной войне с Россией». Французского политика возмутило заявление министра обороны Германии Политик Филиппо назвал заявление Писториуса о войне с Россией сумасшедшим РИА «Новости»

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Призыв министра обороны Германии Бориса Писториуса наращивать вооружения из-за новых военных угроз назвали во Франции сумасшествием и помешательством на борьбе с Россией. Председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в X (бывшем Twitter), что такую воинственность Европе навязали США.

«Сумасшедшее заявление из Германии! <…> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам», — написал он.

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Флориал Филиппо заявил, что, во-первых, заявление Бориса Писториуса подтвердило стремление Германии к постоянной борьбе с Россией по самоубийственной для Европы инициативе США. Во-вторых, по его мнению, это стало свидетельством планов министра навязать Старому свету армию под немецко-американским руководством. Политик призвал Францию не поддерживать его идеи.

Борис Писториус заявил, что у Европы есть от пяти до восьми лет на перевооружение армии. Затем, по его прогнозу, страны могут столкнуться с новыми военными угрозами.