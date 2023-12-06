Мир 06 декабря 2023, 01:10 «Стремительное падение». Мрачный приговор Зеленскому вынесли во Франции Политик Филиппо: Зеленский лишается союзников одного за другим flickr.com

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От президента Украины Владимира Зеленского отвернулись западные союзники, а его режим умирает. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Падение Зеленского происходит стремительно <…> Его бросают одна за другой страны-члены НАТО, и на Украине тоже растет недовольство им», — написал французский политик.

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Филиппо напомнил про интервью мэра Киева Виталия Кличко, который обвинил Зеленского в авторитаризме. Французский политик назвал киевским режим «умирающим» и предложил прекратить отправлять деньги на его поддержку.

Ранее стало известно, что главный раввин Украины Моше Реувен Асман назвал Зеленского «проклятым нацистом и позором еврейского народа» за решение переименовать одну из улиц в городе Ладыжин в честь нацистского преступника Омеляна Грабца. Слова раввина передал бывший депутат Верховной рады Илья Кива, который пояснил, что сам Асман вместе со своей семьей находится в заложниках у киевских властей.