Стрелок из Галле признался в экстремизме

Признательные показания 27-летний задержанный дал в ходе многочасового допроса, который вел следственный судья Федеральной судебной палаты Германии. Об этом сообщил сайт Deutsche Welle. Названо и имя задержанного: Штефан Б.

Сейчас Штефан находится под стражей. Его подозревают в убийстве двоих и покушении на убийство еще семи человек.

Стрельба в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт случилась 9 октября. Погибли два человека: 40-летняя прохожая и 20-летний мужчина из кафе неподалеку. Стрелок перед тем сделал попытку ворваться в синагогу, где более полусотни верующих праздновали Йом-Киппур. Нападавший в итоге скрылся с места убийства на арендованной машине.

Стрелок из Галле вел стрим расстрела иудеев Подробнее

Позже появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберге: это в 15 километрах восточнее Галле, первого места стрельбы. Когда подозреваемого в обоих преступлениях задержали, в его машине нашли самодельное оружие и четыре килограмма взрывчатки.

Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт оценила преступления как «правоэкстремистские террористические атаки» преступника-одиночки. По словам главы Минюста, злоумышленник руководствовался антисемитскими мотивами.