Стрелков рассказал, когда Россия может «наступить» на Украину

Стрелков уверен, что РФ не станет наступать первой, находясь в Сирии и Ливии. А также Москва не нарушит Минские соглашения. А вот Украина может совершать провокации.

«Скорее всего, они начинают идеологическую подготовку своей предстоящей атаки на Донбасс и заранее готовят почву для международной общественности, чтобы та отреагировала на российскую агрессию», — пояснил экс-министр.

Стрелков полагает, что Украина может начать атаку в ДНР и ЛНР, если Турция в марте предпримет наступление в Идлибе.