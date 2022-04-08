Стрелков назвал удар по Краматорску примером отношения Украины к жителям Донбасса

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске стал проявлением типичного отношения киевского режима к мирным жителям Донбасса. Об этом экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил Ura.ru.

Украинские войска все последние восемь лет целенаправленно уничтожают мирное население Донбасса, обстреливают жилые дома и объекты инфраструктуры, отметил Стрелков. Он подчеркнул, что киевский режим с 2014 года продолжал обстрелы, чтобы в Донбассе было невозможно жить.

«Удивляться, к сожалению, совершенно не приходится», — сказал Стрелков.

Российская армия с начала операции на Украине делает все для спасения мирных жителей. ВС России не наносят удары по объектам жизнеобеспечения, отметил он.

«Более того, не наносят удары по тем объектам, по которым бы, по идее, надо было — по мостам, по другим объектам инфраструктуры, через которые перебрасываются войска», — добавил Стрелков.

Минобороны РФ ранее сообщило, что украинские войска нанесли удар по вокзалу Краматорска из населенного пункта Доброполье, расположенного в 45 километрах юго-западнее города.

Удар по вокзалу в Краматорске нанесли в пятницу утром, когда проходила эвакуация людей из города. По данным Народной милиции ДНР, в результате погибли порядка 30 человек, около 100 пострадали.