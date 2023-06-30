Мир 30 июня 2023, 19:30 Стрелком в кишиневском аэропорту оказался гражданин Таджикистана Премьер Молдавии Речан: стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана Pxhere

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Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний уроженец Таджикистана. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на странице в Facebook*.

«Сорокатрехлетнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Республику Молдова по соображениям безопасности», — сказал он.

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По его словам, мужчина застрелил сотрудника пограничной полиции, когда иностранца проводили в зал ожидания для депортации. Также гражданин Таджикистана выстрелил из отобранного у пограничника пистолета в сотрудника службы безопасности. По предварительным данным, он погиб. Кроме того, ранение получил пассажир. По имеющейся информации, пострадавший находится под наблюдением врачей, добавил молдавский премьер. Имя стрелка Речан не назвал.

Мужчина устроил стрельбу в аэропорту Кишинева днем 30 июня. Он сделал несколько выстрелов, после чего забаррикадировался в помещении аэропорта. Пассажиров из воздушной гавани эвакуировали, полеты приостановили.

Изначально СМИ сообщали, что стрельбу устроил прилетевший из Турции мужчина, которого отказались пускать в республику. А сайт Pulsmedia сообщил, что стрелок — якобы россиянин, состоявший в рядах частной военной компании «Вагнер».

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