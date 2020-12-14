Банку с бензином и Библию нашли в сумке стрелка в Нью-Йорке

В сумке, которая, по предварительным данным, принадлежала стрелку у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, полицейские нашли банку с бензином, ножи и Библию. Об этом рассказал журналистам шеф полиции города Дермот Ши.

На ступенях собора в воскресенье проходило ежегодное мероприятие, которое завершилось в 15:45.

«Примерно в это время раздались выстрелы, которые произвело лицо, прямо на месте за моей спиной у этих массивных дверей», — сказал Ши. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам правоохранителя, на месте в этот момент были по меньшей мере три полицейских, они сделали 15 ответных выстрелов. При этом Ши отметил, что преступник выстрелил много раз.

В результате перестрелки нападавший был серьезно ранен. Он скончался в больнице.

На месте происшествия правоохранители обнаружили две полуавтоматических единицы оружия. На снимках, которые были опубликованы полицией Нью-Йорка в Twitter, видно, что это пистолеты.

Также Ши рассказал о сумке, которая, как полагают представители закона, принадлежит стрелку.

«Обнаружена сумка, которая, как мы полагаем, принадлежит подозреваемому. В этой сумке была полная банка бензина, веревка, проволока, множество ножей, Библия», — сказал Ши. Что стало мотивом к преступлению пока не ясно. По словам свидетелей происшествия, нападающий просил убить его.

Личность преступника удалось установить. Как отметили в полиции, у мужчины было богатое криминальное прошлое.

Он начал стрельбу около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Рождественское выступление проходило на ступенях собора, который закрыт из-за пандемии коронавируса. Подозреваемый начал стрелять по полицейским, которые открыли ответный огонь. Сотрудники полиции в перестрелке не пострадали.