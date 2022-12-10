Мир 10 декабря 2022, 18:11 Стрелявший в центре Дрездена мужчина погиб от ранения Bild: стрелявший в центре Дрездена погиб после смертельного ранения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина, открывший огонь в центре Дрездена днем 10 декабря, погиб от полученного ранения. Об этом сообщило издание Bild.

Полицейские ранили 40-летнего преступника во время освобождения заложников из здания торгового центра. Мужчину доставили в больницу, он скончался на операционном столе.

Реклама

Утром в квартире он застрелил мать, после этого отправился в офис местной радиостанции «Радио Дрезден» и устроил стрельбу. Проникнуть в редакцию ему не удалось, стрелок ушел к ближайшему рождественскому рынку, взял в заложники двух человек и забаррикадировался в помещении аптеки.

Реклама

Через час группа захвата освободила заложников, ранив мужчину в ходе задержания. Полицейские предполагают, что стрелявший был психически нездоров.

В ходе полицейской операции правоохранители перекрыли центр Дрездена, ограничив движение общественного транспорта и гражданских автомобилей.