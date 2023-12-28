Мир 28 декабря 2023, 05:14 Стрелявший в Праге признался в письме в убийстве еще двух человек Полиция Праги нашла письмо стрелявшего, где он признался еще в двух убийствах Pixabay

Читать 360tv в

Застреливший в Карловом университете в Праге 14 человек признался в убийстве еще двух, письмо с признанием обнаружила полиция в его доме. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Ян Данек, его слова привело РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что мы в Гостоуне нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий», — заявил Данек.

Реклама

Застреленных мужчину и его двухмесячную дочь в коляске нашли 15 декабря в Клановицком парке Праги. Полиция заподозрила в убийстве студента философского факультета, однако не смогла установить мотивы его поступка. Помимо письма чешские правоохранители располагают и другими доказательствами вины университетского стрелка в убийстве недельной давности.