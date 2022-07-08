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    08 июля 2022, 09:01

    Стрелявший в экс-премьера Японии объяснил мотивы поступка

    Стрелявший в экс-премьера Японии Абэ признался в намерении убить политика

    Максим Зинкин

    Задержанный полицией стрелявший в бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признался, что был недоволен политиком и хотел его убить. Об этом он сообщил в ходе допроса, написал HNK.

    Стрелявший в экс-премьера Японии объяснил мотивы поступка

    По данным источника, стрелявшим в Абэ является 41-летний Тэцуя Ямагами, ранее служивший в морских Силах самообороны страны.

    Покушение на Абэ произошло утром 8 июля в городе Нара, во время публичного выступления. К нему со спины подошел мужчина и дважды выстрелил из оружия, похожего на дробовик. Свидетели преступления оперативно задержали злоумышленника.

    Действующий премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.

    Агентство Kyodo написало, что Абэ получил огнестрельное ранение в шею с правой стороны. Помимо этого, врачи выявили подкожное кровоизлияние в левую часть грудной клетки.