Стрелявший в экс-премьера Японии объяснил мотивы поступка

Задержанный полицией стрелявший в бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признался, что был недоволен политиком и хотел его убить. Об этом он сообщил в ходе допроса, написал HNK.

По данным источника, стрелявшим в Абэ является 41-летний Тэцуя Ямагами, ранее служивший в морских Силах самообороны страны.

Покушение на Абэ произошло утром 8 июля в городе Нара, во время публичного выступления. К нему со спины подошел мужчина и дважды выстрелил из оружия, похожего на дробовик. Свидетели преступления оперативно задержали злоумышленника.

Действующий премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.

Агентство Kyodo написало, что Абэ получил огнестрельное ранение в шею с правой стороны. Помимо этого, врачи выявили подкожное кровоизлияние в левую часть грудной клетки.