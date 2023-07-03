Мир 03 июля 2023, 23:20 Стрелявший в аэропорту Кишинева умер в больнице МВД Молдавии: застреливший двух людей в аэропорту Кишинева мужчина умер

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Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, скончался от полученных при задержании ранений. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции МВД Молдавии в Telegram-канале.

«Обвиняемый в двойном убийстве в аэропорту Кишинева умер», — сказано в сообщении.

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По данным ТАСС, стрелок скончался, не приходя в сознание.

Ранее стало известно, что мужчина устроил стрельбу в международном аэропорту столицы Молдавии, также он смог захватить заложников. От его рук погибли два человека. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по статье о терроризме после происшествия в кишиневском аэропорту.

Согласно данным Генпрокуратуры Таджикистана, гражданин, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, на родине обвинялся в похищении человека. Мужчина пытался скрыться от следствия.

Позже молдавский сайт Pulsmedia написал, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, был членом группы ЧВК «Вагнер». Утверждалось, что стрелок является гражданином Российской Федерации, он прибыл в Кишинев из Турции.