Мир 30 июня 2023, 18:37 Стрелявший в аэропорту Кишинева был членом ЧВК «Вагнер» — СМИ Pulsmedia: устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева — россиянин из ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, — россиянин и член группы ЧВК «Вагнер». Такая предварительная информация появилась на молдавском сайте Pulsmedia.

«Стрелок является гражданином Российской Федерации и прибыл в Кишинев из Турции. Предполагается, что нападавший является военным, возможно, из войск ЧВК „Вагнер“», — сказано в материале.

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Ранее стало известно, что в международном аэропорту столицы Молдавии неизвестный мужчина устроил стрельбу и захватил заложников. Очевидцы слышали несколько выстрелов. По данным МВД республики, погибли два человека.

В издании Pulsmedia отмечают, что погиб полицейский и охранник. По другим сведениям, охранник все же жив, но находится в тяжелом состоянии.